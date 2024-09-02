Військова допомога Євросоюзу для України перевищила 43 млрд євро

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, передає Укрінформ.

«Ми обговорили з країнами-членами прогрес у військових поставках для України. Цифри важливі. На сьогодні наша військова допомога перевищує 43,5 млрд євро. Разом військова і цивільна допомога складають набагато більшу суму, що перевищує 100 млрд євро», – повідомив Боррель.

Він також зауважив, що в небі України вже здійснюють польоти перші бойові літаки F-16, захищаючи українські міста і населення від російських атак. Боррель нагадав, що кілька днів тому Бельгія оголосила про намір надати Україні більше літаків F-16, і це питання також обговорювалося на зустрічі.

«Ми продовжуємо поставляти й боєприпаси. Зараз ми досягли 65% від нашої первинної мети – поставити в Україну мільйон снарядів. Було певне прискорення протягом літа, промисловість працює на повну потужність. Ми досі не досягли мети, але цей показник зростає», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Боррель розраховує, що другий транш військової допомоги Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів може бути виплачений до березня наступного року.

До того Євросоюз уже виділив перший транш із доходів від заморожених активів Росії в 1,4 млрд євро через Європейський фонд миру для військової підтримки України.

Частина цієї суми надійде безпосередньо Україні, уточнив Боррель, «щоб надати імпульс українській оборонній промисловості».

Як повідомлялося, наприкінці травня країни Євросоюзу погодили план використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні: 90% коштів спрямують у Європейський фонд миру для закупівлі зброї для України, решта 10% піде на інші українські програми ЄС.

Водночас центральним депозитаріям у країнах ЄС дозволять тимчасово зберігати частку отриманого від заморожених російських активів прибутку в розмірі близько 10% для підтримання статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками з огляду на вплив війни в Україні.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 млрд євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 млрд євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.