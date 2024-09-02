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За минулу добу Сили оборони знищили 9 ворожих танків, 26 БМП та 1300 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 02.09.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.09.24

  • особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб / persons,
  • танків ‒ 8601 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
  • артилерійських систем – 17646 (+10) од,
  • РСЗВ – 1177 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)
2 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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