Україна здійснила одну з наймасштабніших атак БПЛА на РФ В Ізраїлі – протести й страйки після вбивства 6 заручників » За минулу добу Сили оборони знищили 9 ворожих танків, 26 БМП та 1300 окупантів За минулу добу, 1 вересня, на фронті російські окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також 1300 військових Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.09.24 особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб / persons,

танків ‒ 8601 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,

артилерійських систем – 17646 (+10) од,

РСЗВ – 1177 (+1) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),

крилаті ракети ‒ 2557 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)