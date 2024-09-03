Американские военные захватили одного из лидеров «Исламского государства» в Сирии

Американские военные совместно с Сирийскими демократическими силами захватили одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ), помогавшего организовать побег задержанных боевиков из центра содержания заключенных в Сирии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), опубликованном в понедельник.

В сообщении говорится, что Халед Ахмед Аль-Дандал был задержан в ходе операции, проведенной в ночь на воскресенье.

Этому предшествовал инцидент 29 августа, когда из центра содержания заключенных в сирийском городе Ракка сбежали пять боевиков ИГ – двое россиян, двое афганцев и один гражданин Ливии. Впоследствии Сирийские демократические силы поймали двух беглецов: имама Абдулвахеда Ахвана (Россия) и Мухаммада Нох Мухаммада (Ливия). Продолжаются поиски трех остальных: Тимора Талбркена Абдаша (Россия), Шуаба Мухаммада Аль-Абдли (Афганистан) и Атала Халеда Зара (Афганистан).

В заявлении командования говорится, что главной целью «Исламского государства» по-прежнему является освобождение своих задержанных бойцов для последующего возрождения группировки. Командование, совместно с поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами, сосредоточено на предотвращении будущих побегов и нанесении окончательного поражения ИГ в регионе.

Глава Центрального командования генерал Эрик Курилла подчеркнул серьезность ситуации, отметив, что более 9 тысяч боевиков «Исламского государства», находящиеся в более чем 20 центрах содержания заключенных в Сирии, «в буквальном и переносном смысле являются “армией ИГИЛ” в заключении».

«Побег большого числа боевиков ИГИЛ создаст исключительную угрозу региону и территориям за его пределами», – заявил генерал, отметив, что командование продолжит работу с международным сообществом для репатриации задержанных в их родные страны. ИГИЛ (расшифровывается как «Исламское государство Ирака и Леванта») — изначальное название организации, позже сокращенное до «Исламского государства». ИГ и его ячейки в разных странах мира признаны в США террористической организацией.