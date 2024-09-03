Арештовані картини з колекції Віктора Медведчука передадуть Національному художньому музею

Про це АРМА повідомило в телеграм.

2 вересня АРМА отримало висновки експертів щодо арештованих картин, що належали колишньому народному депутату від забороненої «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку. Загалом суд арештував 284 картини.

148 картин з цієї колекції будуть передані до Національного художнього музею України, щоб, як зазначили в АРМА, стати надбанням майбутніх поколінь українців.

136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через Прозорро.Продажі. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

«Раніше Нацагентство не мало законодавчого механізму, який би дозволяв передавати арештовані активи та культурні цінності до національних музеїв. Завдяки ініціативі голови Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасії Радіної, цей законодавчий механізм може бути створено вже цього тижня. Йдеться про законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами», — уточнили в АРМА.

Наголошується, що так арештовані твори мистецтва будуть максимально ефективно використані в інтересах держави. Цінні експонати буде збережено для майбутніх поколінь, а кошти від продажу картин, які не мають ознак культурної спадщини, спрямують на потреби Сил оборони України.