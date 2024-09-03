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РФ увечері 2 вересня вдарила по готелю в Запоріжжі: серед загиблих 8-річна дитина Міністр оборони Фінляндії пропонує заборонити росіянам купувати нерухомість в країні » Армія РФ втратила 1360 військових, 10 танків і 35 бронемашин Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1360 військових. Українські сили ліквідували 10 танків і 35 бронемашин ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 618 960 (+1360) осіб,

танків ‒ 8611 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,

артилерійських систем – 17664 (+18) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),

крилаті ракети ‒ 2578 (+21),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3002 (+9)