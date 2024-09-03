Фінляндія планує звести 200 км огорожі на східному кордоні з Росією

До кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.

Про це пише Yle.

У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 метра, також мережа огорож буде густішою.

Ерккі Матілайнен, керівник проєкту Прикордонної охорони, повідомив у пресрелізі, що більше ніж 50 кілометрів загороджувальної зони на південному сході Фінляндії, у Північній Карелії та Кайнуу було очищено від дерев.

Проєкт із будівництва паркану просувається, як і очікувалося.

«Ситуація хороша. Цілі, поставлені перед проєктом, будуть досягнуті в строк і в рамках бюджету», — каже Матілайнен.