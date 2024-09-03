Група республіканців, які виступають проти Трампа, запустила антирекламу вартістю $11,5 млн у ключових штатах

У вівторок, 3 вересня, група «Республіканські виборці проти Трампа» запустила рекламну кампанію вартістю 11,5 млн доларів у ключових штатах

Про це повідомляє The Hill.

У виданні підкреслили, що цей крок став найбільшою закупівлею реклами в цьому циклі.

Метою групи є виборці в Пенсильванії, Мічигані, Вісконсині та Арізоні. На додаток до цього, реклама також буде розміщена в конкурентному другому окрузі Конгресу штату Небраска.

За даними групи, 4,5 млн доларів буде витрачено в Пенсильванії, 3 млн доларів — у Мічигані та 2,2 млн доларів — у Вісконсині. Крім того, група витратить 1,5 млн доларів в Арізоні та 375 тис. доларів у другому окрузі Конгресу штату Небраска.

У рамках кампанії буде розміщено 30-секундний рекламний ролик з колишніми виборцями президента Трампа, які заявляють, що планують підтримати кандидатуру віцепрезидентки Гарріс в листопаді, а також 79 білбордів із зображенням колишніх виборців Трампа.

«Ми допомагаємо підняти голоси цих незадоволених республіканців і створити структуру дозволу для багатьох інших традиційних виборців Республіканської партії відкинути Дональда Трампа і його рух MAGA, навіть якщо це означає голосування за демократів, з якими вони можуть мати політичні розбіжності», — зазначила Сара Лонгвелл, виконавчий директор організації «Республіканські виборці проти Трампа».