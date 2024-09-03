Іран може розпочати постачання балістичних ракет до РФ найближчими днями — ISW

Іран уже найближчим часом поставить балістичні ракети до РФ, які та планує використати для підтримки свого вторгнення в Україну, повідомляє американський Інститут вивчення війни у зведенні за 2 вересня.

«Неназваний європейський чиновник повідомив Bloomberg 2 вересня, що Іран може розпочати постачання балістичних ракет у Росію «протягом декількох днів». Джерела в європейській розвідці раніше повідомили Reuters у серпні 2024 року, що Іран і Росія підписали контракт у грудні 2023 року на постачання Іраном балістичних ракет ближньої дії Ababil і балістичних ракет малої дальності (БРМД) Fateh-360 у Росію. Джерела в розвідці додали, що десятки російських військовослужбовців наразі проходять в Ірані підготовку з управління ракетами Fateh-360″, — повідомляють аналітики.

У ISW зазначають, що придбання балістичних ракет Ababil або Fateh-360 дасть змогу російським військам наносити удари по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи водночас запаси ракет російського виробництва, зокрема, «Іскандерів», для нанесення ударів по цілях у глибокому тилу.