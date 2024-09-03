Міністр оборони Фінляндії пропонує заборонити росіянам купувати нерухомість в країні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен оголосив у понеділок, що уряд Фінляндії пропонує заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у скандинавській країні. Він обґрунтував рішення інтересами національної безпеки.

Відносини між Фінляндією та сусідньою Росією загострилися після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, що спонукало Гельсінкі приєднатися до військового альянсу НАТО після десятиліть позаблоковості. Можлива заборона на купівлю нерухомості не стосуватиметься осіб з подвійним громадянством і росіян, які постійно проживають у Фінляндії чи інших країнах Європейського Союзу. Перед голосуванням у парламенті, рішення пройде експертне обговорення.

«Правило покликане запобігти можливому ворожому впливу на Фінляндію», — сказав Хакканен на пресконференції.

Фінляндія вже відстежує близько 3500 об’єктів нерухомості в країні, пов’язаних з російськими власниками, сказав міністр, але не надав деталей.

Гельсінкі деякий час намагаються обмежити придбання нерухомості російськими громадянами поблизу стратегічних об’єктів, використовуючи існуючі правил. Уряд заблокував три такі угоди в жовтні минулого року та ще три в січні цього року.

Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, закрила всі пункти пропуску між країнами та звинуватила Кремль у використанні міграції в якості зброї, заохоченні мігрантів з Азії та Африки до того, щоб вони шукали притулку в скандинавській країні.