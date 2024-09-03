Окупанти просунулися в напрямку Сіверська, Часового Яру та Покровська, стверджують в ISW

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямках міст Сіверськ, Часів Яр і Покровськ Донецької області, а також на південний захід від Донецька, повідомляє американський Інститут вивчення війни у зведенні за 2 вересня.

При цьому відстань, на яку ворог просунувся на зазначених напрямках, не повідомляється, як і площа зайнятої ним території.

Також повідомляється, що російські війська повернули втрачені позиції на схід від райцентру Кореневе Курської області на тлі українських дій у регіоні 2 вересня, які тривають.