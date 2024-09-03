США наблизились до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про збільшення витрат на безпеку та оборону » Окупанти завдали удару по навчальному закладу в Полтаві, є загиблі — Міноборони Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста, є загиблі, наразі врятовано 25 осіб, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України у вівторок. «За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів», — ідеться в повідомленні.