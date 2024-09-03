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Окупанти завдали удару по навчальному закладу в Полтаві, є загиблі — Міноборони

Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста, є загиблі, наразі врятовано 25 осіб, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України у вівторок.

«За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів», — ідеться в повідомленні.

3 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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