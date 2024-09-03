Під час візиту Путіна до Монголії протестувальники розгорнули прапор України

Поліція Монголії заважала протестувальникам тримати український прапор під час візиту лідера РФ Володимира Путіна до столиці країни Улан-Батора — «Радіо Свобода»
Видання зазначає, для російського диктатора в міжнародному аеропорту Улан-Батора розгорнули червону доріжку та вилаштували почесну варту.
Також президент Монголії Ухнагійн Хурелсух 3 вересня супроводжував Путіна до Палацу уряду, де вони віддали шану статуї Чингісхана, перш ніж піти всередину для проведення закритих зустрічей.
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