Рада підтримала законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків віком до 25 років

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, якщо їх визнали обмежено придатними за станом здоров’я. «За» проголосували 295 депутатів.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Статус «обмежено придатний» означає, що людина не підходить для строкової служби у мирний час через стан здоров’я, але може бути призвана на службу під час війни, пояснював «УП. Життя» юрист Андрій Новак.

«Зараз такий статус прибрали, але людей, які належали до цієї категорії, не знімають із військового обліку. Вони залишаються військовозобов’язаними навіть, якщо їм менше 25 років«, – пояснює Новак.