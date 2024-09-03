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РФ увечері 2 вересня вдарила по готелю в Запоріжжі: серед загиблих 8-річна дитина

  • Удар по Запоріжжю

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти здійснили обстріл міста близько 23:00. Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 2 людини, зокрема 8-річний хлопець. Ще двоє людей отримали поранення, серед них дівчинка 12 років. Дитина наразі перебуває у реанімації.

Пізніше Федоров уточнив, що 12- річна дитина має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла та травматичний шок. Вона перебуває в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу.

Натомість чоловік у стані середньої важкості — у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна.

3 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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