США наблизились до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16

Агентство Reuters з посиланням на американських посадовців написало, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно вирішити технічні питання перед будь-яким постачанням — Reuters

Очікується, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (JASSM) до пакету озброєнь буде оголошено цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина Росії опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів, що є важливою проблемою для адміністрації Байдена, зазначили посадовці.

Військові аналітики припускають, що впровадження JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів.

Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати свої наступальні операції і потенційно надасть Україні стратегічну перевагу.