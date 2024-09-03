Зеленский: Запад должен разрешить дальние удары по территории РФ и поставлять больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что западные союзники Украины должны не только разрешить использовать свое оружие для ударов в глубине России, но и поставлять Киеву больше оружия.

Украина уже давно призывает партнеров разрешить ей применять западное оружие по целям, находящимся далеко на территории России, и эти призывы становятся все громче по мере того, как усиливаются российские авиаудары по украинским энергетическим объектам, другой инфраструктуре и жилым домам.

После встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в Запорожье в понедельник Зеленский заявил, что Киев «более позитивно» оценивает перспективы получения такого разрешения.

«На сегодняшний день только разрешить – тоже недостаточно», – сказал он, добавив, что союзники должны обеспечить поставки оружия, которое будет использоваться для таких атак.

«Мы получили не все, что хотели бы использовать», – сказал он.

Он сказал, что обсуждал со Схофом укрепление противовоздушной обороны Украины. Он упомянул, что есть «некоторые идеи» о том, как увеличить парк истребителей F-16, предоставленных союзниками, один из которых был потерян в результате крушения в Украине на прошлой неделе.

«Мы будем продолжать предоставлять средства ПВО, самолеты F-16 и финансирование боеприпасов», — сказал Схоф, добавив, что Нидерланды предоставят Украине около 200 миллионов евро (221,4 миллиона долларов) на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь.

Нидерланды поставят отремонтированные газовые турбины общей стоимостью 29,5 миллиона евро и выделили 45 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, говорится в заявлении министерства иностранных дел Нидерландов.

Эти средства выделяются из фонда помощи в размере 400 миллионов евро, который правительство Нидерландов обещало предоставить Украине в начале этого года.

Зеленский также прокомментировал ситуацию на фронте, заявив, что наступление Украины в Курской области России продвигается «по плану».

Он добавил, что, по мнению Украины, эта операция может помочь ослабить давление на Покровском фронте на востоке Украины, где Россия ускорила свое продвижение. Пока, по его словам, ситуация там остается сложной.