ЄС досі не вжив заходів, щоб надати Україні $50 млрд від заморожених російських активів, — Politico

Про це повідомляє Politico.

Видання нагадало, що на червневому саміті в Італії, лідери G7 включно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пообіцяли до кінця року надати Україні близько $50 млрд, використовуючи доходи від заморожених російських суверенних активів.

Аби це стало можливим, ЄС мав ухвалити закон про продовження заморожування російських активів доти, поки Москва не заплатить за війну проти України в повному обсязі.

Це стало б гарантією того, що заморожені активи залишатимуться доступними для отримання відсотків, необхідних для повернення $50 млрд, які були надані Україні як фіндопомога.

За даними видання, наразі реалізація цього рішення в ЄС зайшла в глухий кут, а жоден із ключових лідерів ЄС – ні канцлер Німеччини Олаф Шольц, ні президент Франції Еммануель Макрон, ні Урсула фон дер Ляєн – не взяли активної участі у впровадженні цього процесу. При цьому, без змін у законодавстві ЄС у цьому питанні не можуть просуватись і США.

«Як знає кожен, хто спостерігав за тим, як Вашингтон боровся за пакет військової допомоги Україні на початку цього року, це просто не станеться достатньо швидко – якщо взагалі станеться», — зазначило видання.