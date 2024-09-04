Блінкена викликали до суду за відмову свідчити

Про це йдеться у заяві комітету.

Зазначається, що очільник комітету Майкл Маккол просив Блінкена до 19 серпня підтвердити, що він прийде на слухання щодо виведення військ з Афганістану.

У листі до держсекретаря Маккол пояснював, що комітет розслідує виведення військ, під час якого Держдеп виконував «центральну роль» та мав «функції вищого керівництва».

Як засвідчили інші посадовці, Блінкен ухвалював остаточне рішення щодо виведення та евакуації, тому його запрошували розповісти комітету про розгляд потенційного законодавства для запобігання «катастрофічним помилкам під час виведення військ», зокрема про потенційні реформи повноважень Держдепу.

Проте Блінкен так і не підтвердив своєї участі в засіданні комітету. Через це йому надіслали повістку до суду, який зобов’яже його з’явитися на слухання комітету 19 вересня.