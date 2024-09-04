Енергоатом спростував інформацію про аварію на одному з енергоблоків Південноукраїнської АЕС

Про це повідомляє Енергоатом.

«З метою припинення поширення недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС Енергоатом повідомляє: В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений», — повідомлии в компанії.

Зазначається, що проблема буде усунена після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.

Так, відповідна ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі, до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко з посиланням на два незалежні джерела повідомляв, що один з енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу й зменшив видачу електроенергії.

«Знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні — бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт», — йдеться у повідомленні.

За його словами, до міністра енергетики додається питання якості ремонтів, оскільки, якщо блоки будуть виходити з ладу взимку, Україна опиниться у важкій ситуації.