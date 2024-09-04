Морський експорт російської нафти скоротився до мінімуму за місяць

Морський експорт російської нафти впав до мінімального значення майже місяць.
Про це пише Bloomberg.
За підрахунками агентства, середній рівень поставок російської нафти за чотири тижні, що закінчилися 1 вересня, впав до 3,16 млн. барелів на добу, скорочення склало 90 тис. барелів на день.
«Морський експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня майже за місяць, оскільки ремонтні роботи на єдиному морському родовищі країни в Арктиці, ймовірно, сприяли падінню поставок», – пишуть журналісти.
Всього за тиждень до 1 вересня 29 танкерів завантажили 21,7 млн. барелів російської нафти. Обсяг знизився з 23,44 млн. барелів попереднього тижня. Щоденні морські потоки сирої нафти із Росії скоротилися приблизно на 250 тис. барелів, до 3,1 млн.
Постачання в Азію впали до 2,96 млн барелів на день, що приблизно на 9% нижче за середній рівень, зафіксований у квітні. На танкери, які прямували до Китаю, завантажувалося близько 1,19 млн. барелів на добу, в Індію – 1,66 млн.
Експорт російської нафти до країн Європи морем припинено, Болгарія не імпортує її з кінця 2023 року. Постачання до Туреччини склали 210 тис. барелів на день.
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