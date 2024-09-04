Нова місія МВФ розпочала роботу в Україні на тлі перестановок в уряді

Місія Міжнародного валютного фонду почала роботу в середу над п’ятим переглядом своєї програми кредитування Україні на суму 15,6 мільярда доларів на тлі масштабних перестановок в уряді часів війни.

МВФ є ключовим міжнародним кредитором Києва, і його чотирирічна програма є важливою частиною більшого пакету глобальної економічної підтримки країни на тлі підготовки до зими й масованих атак РФ.

Київ витрачає близько 60% свого загального бюджету на фінансування армії та значною мірою покладається на фінансову підтримку західних партнерів для виплати пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери та фінансування соціальних і гуманітарних витрат.

У заяві МВФ йдеться, що моніторингова місія Фонду почала обговорення політики з українською владою.

Президент Володимир Зеленський проводить кадрові зміни в уряді, щоб перезавантажити команду напередодні критичних осінньо-зимових місяців, і шість міністрів подали у відставку.

Очікується, що міністр фінансів Сергій Марченко збереже свою посаду, вважають аналітики та депутати.

Раніше Марченко заявляв, що уряд зіткнувся з непокритим дефіцитом близько 500 мільярдів гривень (12 мільярдів доларів) для фінансування витрат на оборону до кінця року.

Уряд планує підвищити податки та вже запровадив інші заходи, включаючи підвищення імпортних і акцизних зборів і збільшення запозичень на внутрішньому ринку, щоб отримати додаткові доходи.

Україна також добилася згоди власників облігацій на реструктуризацію та списання свого боргу.

Успішне завершення перегляду МВФ дозволить Україні отримати 1,1 мільярда доларів нового фінансування в найближчі місяці, заявили посадовці.

За даними Мінфіну, з початку війни Україна отримала від західних партнерів фінансової допомоги на суму близько 98 мільярдів доларів.