Втрати РФ за 3 вересня: 1390 окупантів, 7 танків і 43 БПЛА

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 620 350 (+1390) осіб,
- танків ‒ 8618 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16848 (+27) од,
- артилерійських систем – 17694 (+30) од,
- РСЗВ – 1177 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2578 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 3014 (+12)
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