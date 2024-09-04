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Голова МЗС Кулеба подав до Ради заяву про відставку Китай витратив на обладнання для чипів більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті » Втрати РФ за 3 вересня: 1390 окупантів, 7 танків і 43 БПЛА Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1390 військових. Українські сили знищили 7 танків і 43 безпілотники Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 620 350 (+1390) осіб,

танків ‒ 8618 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16848 (+27) од,

артилерійських систем – 17694 (+30) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43),

крилаті ракети ‒ 2578 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 3014 (+12)