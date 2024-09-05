Нью-Йорк висилає генерального консула Китаю на тлі звинувачень у шпигунстві

Генеральний консул Китаю в Нью-Йорку Хуан Пін був висланий зі США після того, як колишньому помічнику губернаторів штату Нью-Йорк Кеті Хочул і Ендрю Куомо, Лінде Сан, були висунуті звинувачення в шпигунстві на користь Китаю. Це рішення послідувало після оприлюднення інформації про зв’язки консульства з обвинуваченими.

Про це пише Dailymail.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул підтвердила, що звернулася до Держдепартаменту з проханням вислати Хуана Піна та інших представників Китаю у відповідь на дії, які вона назвала «небезпечними і обурливими».

Хочул заявила, що Сан, екс-високопоставлена співробітниця її адміністрації, причетна до багатомільйонних операцій з відмивання грошей і просування інтересів Комуністичної партії Китаю.

Лінда Сан і її чоловік Крістофер Ху були заарештовані після рейду в їхньому особняку на Лонг-Айленді. За даними прокуратури, вони отримували багатомільйонні відкати від КПК, що дало їм змогу фінансувати розкішний спосіб життя, включно з купівлею нерухомості на Гаваях і спортивного автомобіля Ferrari.

Сан також звинувачується в просуванні геополітичних інтересів Китаю, включно з втручанням у відносини між Нью-Йорком і Тайванем. Її підозрюють у блокуванні зустрічей із представниками тайванського уряду та участі в протестах проти Тайваню.

Губернаторка Хочул наголосила, що такі дії є «абсолютною зрадою довіри» і що вона тісно співпрацює з Міністерством юстиції під час розслідування.