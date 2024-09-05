РФ інвестує в підприємства Індії для забезпечення ВПК електронікою

Росія веде переговори про створення виробничих підприємств в Індії для отримання критично важливих компонентів, необхідних для військової промисловості.

Про це пише Financial Times.

Згідно з даними російського державного листування, Москва вивчає можливість інвестицій в індійські підприємства, які зможуть поставляти електроніку подвійного призначення, затребувану для підтримки оборонного потенціалу Росії.

Ці кроки робляться в рамках зусиль з обходу західних санкцій, накладених на Росію у зв’язку з її діями на Україні. Російське Міністерство промисловості і торгівлі ще в жовтні 2022 року розробило плани щодо використання близько 1 мільярда доларів для забезпечення доступу до важливих електронних компонентів через альтернативні канали.

Особлива увага приділяється продукції подвійного призначення, яка може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Для цього російська влада розглядає можливість співпраці з індійськими підприємствами, здатними поставляти такі товари, незважаючи на суворий експортний контроль з боку Заходу.

Крім того, в планах Москви значиться створення закритої платіжної системи між російськими та індійськими компаніями, яка дасть змогу здійснювати операції, минаючи контроль західних країн. У рамках цих ініціатив розглядається і можливість застосування цифрових фінансових активів.

Інтерес Росії до співпраці з Індією зростає на тлі посилення західних санкцій. У відповідь на це, російські компанії, що використовують рупії, вже почали пілотні проєкти з виробництва в Індії компонентів російської розробки. Ці проєкти націлені на задоволення потреб російської оборонної промисловості, яка залежить від імпорту електроніки для використання в ракетах, безпілотниках та інших системах озброєнь.

Західні уряди висловлюють стурбованість зростаючими економічними зв’язками між Росією та Індією. США попереджають, що будь-які іноземні компанії, які співпрацюють з російською військовою промисловістю, ризикують потрапити під санкції. Однак, незважаючи на тиск з боку Заходу, Індія продовжує підтримувати тісні економічні відносини з Росією, яка є великим постачальником нафти для індійського ринку.

Таким чином, Москва намагається зміцнити свої позиції на тлі санкційного тиску, розвиваючи партнерство з Індією і розглядаючи цю країну як важливого союзника в забезпеченні своїх оборонних потреб.