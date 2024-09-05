ВОЗ сообщила о резком росте смертности от холеры в прошлом году Уночі сили ППО знищили 60 ворожих безпілотників » Ситуація на півдні після нетривалого періоду відносного спокою знову загострюється На південному напрямку інтенсивність ворожих штурмів та обстрілів поступово повертається до попередніх показників. Про це в ефірі «Ми-Україна» заявив речник ОУВ «Таврія» Дмитро Лиховій. «Після відносно невеликої паузи на південних напрямках інтенсивність штурмових дій з боку противника та кількість російських обстрілів поступово зростають до попередніх показників. Це звичайно відносно нижчі показники порівняно з Донеччиною, зокрема з Покровським напрямком, але в нас на минулих тижнях було відносне «затишшя» що стосується ворожих штурмів. Деякі дні минали взагалі без наступальних атакувальних дій противника», — розповів він.