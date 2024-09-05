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Ситуація на півдні після нетривалого періоду відносного спокою знову загострюється

На південному напрямку інтенсивність ворожих штурмів та обстрілів поступово повертається до попередніх показників.

Про це в ефірі «Ми-Україна» заявив речник ОУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Після відносно невеликої паузи на південних напрямках інтенсивність штурмових дій з боку противника та кількість російських обстрілів поступово зростають до попередніх показників. Це звичайно відносно нижчі показники порівняно з Донеччиною, зокрема з Покровським напрямком, але в нас на минулих тижнях було відносне «затишшя» що стосується ворожих штурмів. Деякі дні минали взагалі без наступальних атакувальних дій противника», — розповів він.

5 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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