У прифронтовому Покровську лишається 26 тисяч містян, з них тисяча – діти

У прифронтовому місті Покровськ на Донеччині, куди рвуться окупаційні війська, залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема 1076 дітей — голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону в середу, передає Інтерфакс-Україна

«Зараз у місті залишається 26 тис. людей і 1076 дітей. Хочу нагадати, що місяць тому було вдвічі більше, понад 40 тис. осіб. Тобто за місяць виїхало понад 20 тис. осіб».

Філашкін зазначив, що наразі в місті закрито понад 90% установ, які обслуговують населення. Однак він наголосив, що продовжують працювати сімейні лікарі, невеликі магазини й аптеки, а також банкомати.

Із Мирнограда Донецької області, за його словами, вже вивезли майже всіх дітей. У місті їх залишилося не більше ніж 50 осіб.

Філашкін також зазначив, що в Торецьку залишилося ще 1700 осіб. Він наголосив, що в місто дуже складно завозити гуманітарну допомогу, оскільки ворог обстрілює всі під’їзні шляхи.