У США заарештували колишню співробітницю уряду Нью-Йорка за шпигунство на користь Китаю

У США заарештували колишню посадовицю, яка працювала в команді кількох губернаторів штату Нью-Йорк, за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Обвинувальний акт оприлюднило Міністерство юстиції США 3-го вересня.

У документі мовиться, що 41-річна Лінда Сунь діяла від імені уряду Китайської Народної Республіки (КНР) і Комуністичної партії Китаю (КПК). Її звинувачують у змові, в порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів, в шахрайстві з візами, у привезенні іноземців і змові для відмивання грошей.

Її чоловікові – 40-річному Крісу Ху також висунули звинувачення у змові з відмивання грошей та з метою вчинення банківського шахрайства, а також за зловживання засобами ідентифікації.

Подружжя Сунь та Ху заарештували вранці у вівторок, 3-го вересня. Як повідомляють американські ЗМІ, Лінда Сунь працювала заступницею керівника апарату губернаторів штату Нью-Йорк Кеті Гокул та Ендрю Куомо, була помічницею губернаторів. Вона та її чоловік мають громадянство США.

Справу розслідують ФБР та підтримки податкової служби IRS.

Як повідомив прокурор справи, “підсудна та її чоловік насправді працювали на захист інтересів китайського уряду та КПК”.

“Незаконна схема збагатила родину підсудних на мільйони доларів”, – заявив прокурор Бреон Піс.

За матеріалами справи, Сунь на прохання урядовців з Китаю вчиняла численні політичні дії у США. Зокрема, блокувала представникам уряду Тайваню доступ до високопосадовців штату Нью-Йорк, змінювала повідомлення високопосадовців щодо питань, важливих для інтересів Китаю, отримувала офіційні заяви від штату Нью-Йорк для представників уряду КНР без належних дозволів.

В обвинуваченні також згадується спроба сприяти поїздці до КНР високопоставленого політика, а також організація зустрічей під час візиту китайських делегацій з урядовцями Нью-Йорка.

Крім того, Сунь в порушення протоколів надавала неавторизовані листи-запрошення від офісу високопосадовців Нью-Йорка для урядовців з Китаю.

При цьому Сунь ніколи не реєструвалася у Мін’юсті США як іноземний агент і приховувала, що вживала заходів за наказами, запитами чи вказівками уряду Китаю або Компартії Китаю.

За свою роботу Сунь отримувала економічні вигоди і не тільки, мовиться у матеріалах справи. Зокрема, отримала сприяння з боку китайського уряду транзакціям на мільйони доларів для компанії її чоловіка в КНР, пільги на проїзд, квитки на заходи, просування бізнесу друзів родини, посприяла працевлаштуванню її двоюрідного брата в КНР.

Її батьки на свою резиденцію в Китаї навіть отримували делікатеси, приготовані особистим кухарем одного з урядовців КНР.

За відмиті грошові доходи Сунь та Ху придбали, серед іншого, нерухомість у Нью-Йорку, яка оцінюється в 4,1 мільйона доларів, дім в Гонолулу, що оцінюється у 2,1 млн доларів, і різні автомобілі класу люкс, серед яких – Ferrari 2024 року.

Сунь була усунена з посади в офісі губернатора у 2023 році після того, як чиновників попередили про підозри щодо її зловживань. До того, вона 10 років працювала у виконавчій службі уряду Нью-Йорку, повідомляють американські ЗМІ.

Катарський телеканал Al Jazeera повідомив, що після арешту Сунь та її чоловік не визнали себе винними. Їх відпустили під заставу 1,5 мільйона доларів для Сунь та півмільйона доларів – для її чоловіка. На час розслідування їм обом обмежили пересування та заборонили спілкуватися з представниками уряду чи посольства Китаю.

На арешт відреагувала пресслужба посольства Китаю у Вашингтоні, відкинувши причетність уряду КНР до цієї справи.

“Китай вимагає від своїх громадян за кордоном дотримуватись законів і правил приймаючої країни, і ми рішуче виступаємо проти безпідставного наклепу та дискредитації проти Китаю”, – мовиться в заяві пресслужби КНР у Вашингтоні, яку цитує канал Al Jazeera.

Губернаторка штату Нью-Йорк Кейті Гокул в ефірі місцевого радіо WNYC заявила, що шокована і назвала поведінку підозрюваної «зрадою довіри».