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Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Верещук

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідне рішення проголосували 255 нардепів.

За словами Геращенко, Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку з посади, тому що йде працювати в Офіс президента, «де буде займатися тим, чим і в уряді».

Раніше постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв, що Комітет ВРУ вдруге рекомендував проголосувати за відставку Ірини Верещук

«На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку Віцепрем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни», — написав він.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, віцепрем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Наступного дня Верховна Рада провалила голосування.

5 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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