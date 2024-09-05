ВОЗ сообщила о резком росте смертности от холеры в прошлом году

Количество смертей от холеры в мире выросло в прошлом году по сравнению с 2022 годом на 71% и превысило 4000, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил сожаление в связи с ростом смертности от болезни, которую он назвал «предотвратимой и легко поддающейся лечению».

«Конфликты, изменение климата, небезопасная вода и антисанитария, бедность и вынужденные перемещения населения – все это способствовало росту числа вспышек [заболеваемости]», – добавил он.

Инфекция передается через продукты питания или воду, зараженные бактериями холеры. Как сообщают американские Центры по контролю и профилактике заболеваний, симптомы заболевания включают диарею, рвоту, повышенную жажду и судороги ног.

По данным ВОЗ, число случаев холеры с 2022 по 2023 год также выросло на 13%. Среди заболевших 38% – это дети младше пяти лет.

В прошлом году заболеваемость в Африке выросла на 125 процентов, в то время как на Ближнем Востоке и в Азии сократилась на 32%.

Данные за 2023 год были собраны в 45 странах, на одну страну больше, чем в 2022 году. В докладе за этот год ВОЗ обратила внимание на то, что многие страны впервые сообщили о случаях смерти от холеры вне медицинских учреждений, что свидетельствует о серьезных проблемах с доступом к лечению.

Среди стран, сообщивших о крупных вспышках в 2023 году, были Афганистан, Демократическая Республика Конго, Малави и Сомали. Предварительные данные за 2024 год свидетельствуют о том, что вспышки продолжаются: о них сообщили 22 страны.

Вакцина от холеры существует, но ее выпускает один производитель, неспособный удовлетворить мировой спрос. Тедрос призвал другие компании заняться ее производством. ВОЗ запросила 50 миллионов долларов на борьбу с холерой но не получала финансирования. Эта потребность «остается неудовлетворенной», подчеркнула организация.