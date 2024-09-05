За добу армія РФ втратила 1200 військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8624 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,
- артилерійських систем – 17725 (+31) од,
- РСЗВ – 1177 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2587 (+7),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,
- спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)
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