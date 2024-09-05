 
«  
  »

За добу армія РФ втратила 1200 військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8624 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,
  • артилерійських систем –  17725 (+31) од,
  • РСЗВ – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2587 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)
5 сентября, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  