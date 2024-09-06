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Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України

Про це в етері телемарафону повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, армія РФ протягом серпня здійснила приблизно 200 атак з отруйними речовинами уздовж лінії зіткнення, що є у відповідальності ОСУВ «Таврія».

Водночас Лиховій підкреслив: ворог зараз особливо активно атакує Сили оборони в Запорізькій області: там на лінії бойового зіткнення 4 вересня зафіксували 13 скидів з хімічними речовинами.

«Загалом противник активно застосовує скиди з коптерів, вони ними посилюють роботу своєї артилерії та інших засобів ураження. Так за вчора таких скидів було більше 200 із використанням більше 300 боєприпасів», — наголосив речник.

6 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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