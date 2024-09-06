Екс-главу Samsung затримали в Південній Кореї через витік технологій у Китай

У Південній Кореї знову затримали колишнього керівника компанії Samsung Electronics Чхве Джинсога, якого звинувачують у крадіжці технологій для Китаю. Затримання пов’язане з новими звинуваченнями в розкраданні інформації, що стосується виробництва напівпровідників, розроблених Samsung.

Про це пише Aawsat.

Суд Сеула видав ордер на його арешт 5 вересня через побоювання, що Чхве може сховатися. Раніше він уже перебував під слідством у справі про промислове шпигунство, його заарештували в липні 2023 року і звільнили під заставу в листопаді того ж року.

Нові звинувачення стосуються розкрадання технології обробки 20-нанометрових мікросхем DRAM. Сам Чхве заперечує свою провину і стверджує, що інформація, яку він нібито передав, була загальнодоступною. Поки що звинувачень у новій справі офіційно не висунуто.

Цей випадок відображає прагнення Південної Кореї запобігти витоку передових технологій до Китаю, особливо в умовах жорсткої конкуренції у сфері виробництва мікросхем. Раніше Чхве звинувачували в спробі побудувати в Китаї завод з виробництва напівпровідників на основі секретної інформації Samsung.