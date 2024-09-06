Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции

Впервые после задержания во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал предъявленные ему обвинения.

В течение четырех дней после прибытия в Париж предпринимателя допрашивала французская полиция, сообщил Дуров в своем Telegram-канале. «Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получили ответов от Telegram», — заявил Дуров, назвав ситуацию «удивительной по нескольким причинам».

Дуров, в частности, отметил, что у Telegram есть официальное представительство в Евросоюзе, чей электронный адрес был, по словам предпринимателя, «публично доступен для всех в ЕС». Дуров уточнил, что у властей Франции было множество способов связаться с основателем платформы. Он добавил, что ранее он лично помог им в создании горячей линии с Telegram для борьбы с террористическими угрозами во Франции.

«Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является возбуждение судебного иска против самого сервиса», — сказал глава Telegram, назвав ошибочным подходом «использование законов досмартфонной эпохи для обвинения гендиректора в преступлениях, совершенных на платформе третьими лицами».

Павел Дуров заявил, что компания готова уходить из тех стран, где ей не удается договорится с местными регуляторами о «правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью». В качестве одного из примеров он привел РФ, сказав, что когда «Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России». В качестве другого примера он упомянул Иран, власти которого, по его словам, потребовали блокировок протестных каналов.

«Утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнул предприниматель, заявив, что его компания ежедневно удаляет «миллионы вредоносных постов и каналов», а также публикует отчеты о прозрачности своей деятельности. В конце своего сообщения он пообещал улучшить ситуацию, связанную с использованием платформы в преступных целях, и поблагодарил аудиторию «за любовь и мемы».

Напомним, 28 августа суд во Франции предъявил главе Telegram обвинения в бездействии по отношению к распространению преступного контента в мессенджере. В качестве меры пресечения Дурову предписали строгий судебный контроль, обязывающий его оставаться во Франции.

До этого 39-летний миллиардер российского происхождения был задержан в терминале аэропорта Ле-Бурже по французскому ордеру на арест и помещен под стражу. Дуров прилетел в Париж из Баку и планировал провести как минимум вечер во французской столице.