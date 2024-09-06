Трамп і Гарріс пропонують різне майбутнє для України, змагаючись за президентство США

Україну можуть очікувати зміни в міжнародній політиці США після президентських виборів. Аналітики, утім кажуть, що Київ “не чекає листопада”.

Утім, цій давній столиці не вперше зіткнутися з примхами іноземних держав, і аналітики, схоже, неоднозначно оцінюють вплив можливого другого президентства Дональда Трампа.

“Переважає думка, що повернення Трампа в Білий дім – не найкращий сценарій для України, – сказав Олексій Мельник, керівник програми зовнішніх відносин і міжнародної безпеки Центру Разумкова. – Хоча є й обережні думки, що може бути не все так погано”.

Трамп заявив, що швидко припинить війну, хоча його напарник, кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс якось сказав, що йому “байдуже” до України.

Це робить майбутню адміністрацію Камали Гарріс більш непередбачуваною для країни, котра добре знає Трампа та президента Джо Байдена.

Гарріс зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським і представляла Джо Байдена на великих трансатлантичних самітах з питань безпеки. Але під час передвиборчої кампанії вона лише коротко приділяє увагу Україні — і тому, чим вона відрізняється від Трампа.

Трамп “заохочував [президента Росії Володимира] Путіна вторгнутися до наших союзників, сказав, що Росія може, цитую, робити все, що завгодно. За п’ять днів до того, як Росія напала на Україну, я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про план Росії вторгнутися”, – сказала Гарріс сказав на національному з’їзді Демократичної партії минулого місяця.

“Я допомогла мобілізувати глобальну реакцію — понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президентка я буду твердо підтримувати Україну та наших союзників по НАТО”, – додала вона.

Аналітики кажуть, що це не дивно. Вони очікують, що Гарріс, ймовірно продовжить політику Байдена щодо підтримки України, додаючи, що широкі зовнішньополітичні заяви Трампа залишаються такими ж розпливчастими, як і раніше, наприклад, обіцянка Трампа покласти край війні за один день.

“Не зовсім зрозуміло, як він це зробить, – сказав Ендрю Пейн, викладач зовнішньої політики та безпеки Лондонського університету. – Звичайно, побоювання полягає в тому, що він зробить це, просто покинувши Україну, відрізавши фінансування та тиснучи на Зеленського щодо переговорів у той час, коли Путін насолоджуватиметься всіма важелями переговорів”.

Україна демонструє відновлену впевненість

Але, за словами Пейна, поле бою змінилося з нещодавнім рішенням українських військ перетнути кордон і захопити російську територію.

Цей розвиток подій коментує і Джон Гербст, колишній посол США в Україні, що недавно відвідав її.

“Без сумніву, головним враженням була енергія та відновлена впевненість, яку сміливий удар України по Росії надав керівництву країни та народу”, — написав Гербст в Atlantic Council наприкінці минулого місяця.

Гербст ділиться враженнями: “Вони бачать захоплення понад 460 квадратних миль російської території та взяття в полон сотень російських солдатів як явну перемогу, таку, що перемістила міжнародну увагу з мирних переговорів чи припинення вогню, що було загалом на користь Кремля. Вони розуміють, що ідея президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню тепер набагато менш приваблива для Кремля”.

Байден все ще має вплив

Хоча чимало аналітиків прогнозують, що Україна не буде намагатися утримувати цю територію, не кажучи вже про те, щоб утримувати цю землю назавжди, але це “розмінна монета”, яка допоможе Києву, хто б не переміг. І, сказав Пейн, Байден також може “поставити руку на терези” на ключовому етапі.

“Я б не очікував будь-яких змін у позиції США щодо військових операцій України до листопада, але я б спостерігав між листопадом і січнем — незалежно від результату — чи буде дано трохи більше свободи дій Києву”, – сказав він.

Аналітик додав, що український лідер зміцнив свої відносини з європейськими лідерами та розширив підтримку.

Гербст також зазначив, як Байден у час, який залишився до кінця його президентського терміну, зможе справити позитивний вплив:

“Байден також повинен використати свої останні місяці на посаді та зв’язатися з лідерами республіканців у Конгресі, щоб ухвалити останній законопроєкт про допомогу Україні під час його правління”.