Водостічні системи та відливи на дах — як правильно вибрати та встановити

Дощі, сніг, сміття з опалого листя — все це з часом забруднює дах будинку. Проблема такого забруднення полягає в тому, що дах з часом руйнується внаслідок неналежного встановлення водостічних систем, а особливо відливів та ринв. Тому важливо купити відливи на дах , які стануть не тільки в нагоді, але й адаптовані для ваших кліматичних умов використання, а крім того будуть якісними. Компанія «Ловекс-К» є офіційним імпортером якісної продукції, в тому числі й сертифікованих водостічних систем. І тому саме час напередодні глибокої осені звернути увагу на стан вашого даху та оновити відливи і водостічні системи.

Водостічні системи та відливи — основні правила

Враховуючи сезонне танення снігу взимку, періоди дощів та листопад, правильно встановлені відливи та водостоки допомагають уникнути таких проблем, як замерзання води на даху, утворення бурульок та небезпечного льоду біля будинку. Крім того, потрібна регулярна ревізія водостічних систем, їх чищення та загальний догляд.

Основні компоненти водостічних систем

Жолоби. Встановлюються по краю даху і приймають воду, що стікає з покрівлі. Водостічні труби. Забезпечують відведення води з жолобів вниз, до місця скидання. Кронштейни. Використовуються для закріплення жолобів до будівлі. Зливоприймачі та воронки. Збирають воду з жолобів і спрямовують її у водостічні труби. Відливи. Ці елементи встановлюються над вікнами, дверима та фундаментом для відведення води подалі від стін будинку. Вони захищають фундамент і нижні частини стін від надмірного зволоження.

Нюанси встановлення водостічних систем

Проектування. Перш за все, потрібно розробити проєкт водостічної системи, враховуючи площу даху, кількість опадів у регіоні та особливості конструкції будинку. Жолоби повинні бути належної ширини для забезпечення ефективного відведення води. Матеріали. Найпопулярнішими матеріалами для водостоків є пластик і метал (оцинкована сталь, мідь, алюміній). Пластик є більш економічним варіантом, але менш довговічним. Металеві системи мають більший термін служби і витримують важчі умови експлуатації, що особливо важливо для клімату України. Правильний нахил. Для ефективного відведення води необхідно забезпечити правильний нахил жолобів, щоб вода вільно стікала в труби. Занадто малий нахил може призвести до застою води, а надто великий — до надмірного навантаження на систему. Захист від льоду. У зимовий період на дахах може утворюватися лід і бурульки, які можуть пошкодити водостоки. Щоб цього уникнути, можна використовувати спеціальні системи підігріву водостічних труб або встановлювати снігозатримувачі на дахах. Регулярне обслуговування. Водостоки і відливи потребують регулярного очищення від сміття, листя та бруду, особливо після осені, щоб запобігти засміченню і порушенню їх функціональності.

Використання відливів

Відливи, встановлені над вікнами, дверима і фундаментом, виконують додаткову функцію захисту будинку. Вони перешкоджають попаданню води на поверхні, які особливо вразливі до вологи. Важливо правильно підбирати розмір і нахил відливів, щоб вода стікала подалі від конструкції будівлі.

Водостічні системи та відливи на дах є критично важливими елементами захисту даху вашої будівлі від негативного впливу опадів. Правильне встановлення і регулярне обслуговування водостічних систем гарантують тривалий термін експлуатації будівлі та захищають її від вологи і руйнування.