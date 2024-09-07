Космический корабль Boeing Starliner успешно вернулся на Землю — впрочем, вопреки первоначальному плану миссии, без астронавтов на борту. Трансляция одного из финальных этапов миссии велась на YouTube-канале корпорации Boeing.

Вечером в пятницу корабль CST-100 Starliner отстыковался от Международной космической станции и после шести часов полета приземлился при помощи парашюта в штате Нью-Мексико. Создатели космической капсулы, компания Boeing, сообщила в соцсети X, что ее специалисты теперь готовятся к транспортировке корабля во Флориду для дальнейшего анализа его состояния и необходимого ремонта.

Несмотря на успешное возвращение капсулы, саму миссию удачной можно назвать лишь отчасти. С самого начала производства и попыток запуска корабль Starliner, являющийся одним из флагманских проектов космического подразделения Boeing, столкнулся с множеством проблем.

Капсула задумывалась как транспорт для коротких космических путешествий – например, на околоземную орбиту и МКС. Таким образом, CST-100 пытался составить конкуренцию своему главному сопернику – творению инженеров SpaceX, кораблю Crew Dragon. Ранее обе компании стали финалистами конкурса НАСА на создание кораблей, способных доставлять астронавтов на МКС. Однако компания Илона Маска быстро ушла вперед, доставив астронавтов на орбиту еще в 2020 году.