Санкції США не змогли зупинити потік чипів до Китаю

Постачання процесорів допомагає китайським стартапам розвивати технології штучного інтелекту попри обмеження Вашингтона.

Про це повідомляє Financial Times.

Вартість оренди хмарних сервісів із використанням провідних чіпів штучного інтелекту Nvidia нижча в Китаї, ніж у США, що свідчить про те, що передові процесори легко досягають китайського ринку, попри експортні обмеження Вашингтона.

Чотири невеликих китайських хмарних провайдерів стягують з місцевих технічних груп приблизно 6 дол на годину за використання сервера з вісьмома процесорами Nvidia A100 у базовій конфігурації. Невеликі постачальники хмарних технологій у США стягують близько 10 доларів за годину за те саме налаштування.

Низькі ціни є ознакою великої кількості чіпів Nvidia в Китаї та обходу заходів США, спрямованих на запобігання доступу до передових технологій.

A100 та H100 є одними з найпотужніших прискорювачів штучного інтелекту Nvidia і використовуються для навчання великих мовних моделей, які працюють у додатках штучного інтелекту.

Повідомляється, що з осені 2022 року компанії з Кремнієвої долини заборонено постачати A100 до Китаю, а H100 ніколи не продавався в цій країні.

Зазначається, що сервери, вироблені компанією Supermicro з Кремнієвої долини і оснащені вісьмома чіпами H100, досягли пікової ціни продажу в 3,2 млн юанів після того, як адміністрація Байдена посилила експортні обмеження в жовтні. З тих пір ціни впали до 2,5 млн юанів, оскільки обмеження постачання ослабли.

Торговці в Малайзії, Японії та Індонезії часто відправляють сервери Supermicro або процесори Nvidia в Гонконг, а потім перевозять їх через кордон до Шеньчженя.