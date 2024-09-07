США і Україна розробляють заміну радянським системам С-300

США спільно з Україною працюють над розробкою нових систем, які мають замінити радянські зенітні комплекси С-300 та авіаційні ракети Р-27. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на 24-му засіданні контактної групи з питань оборони України в Рамштайні.

Про це заявив міністра оборони США Ллойд Остін

«За підтримки кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють разом з Україною над розробкою та виготовленням заміни для зенітного комплексу С-300 класу “земля-повітря”, а також ракети Р-27 класу “повітря-повітря”», — сказав Остін.

Остін не уточнив, що саме мається на увазі під «заміною» у розрізі зенітного комплексу, але ймовірно, йдеться про розробку аналогу радянської зенітної ракети, який можна буде використовувати з існуючими українськими системами.

На початок російського вторгнення Україна мала близько 25–30 дивізіонів С-300ПТ/ПС, але нині головною проблемою є гострий дефіцит зенітних ракет до цих систем. Наявні ракети серії 5В55 більше не виготовляються і недоступні на світовому ринку.