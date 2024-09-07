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У Білому домі анонсували візит до США прем’єра Британії Стармера: говоритиме про Україну

Про це повідомляє Білий дім.

За інформацією прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр, це буде їхня друга зустріч у Вашингтоні після обрання прем’єр-міністра Стармера цього літа.

Під час зустрічі сторони поглиблено обговорять низку глобальних питань, що «становлять взаємний інтерес, включаючи продовження рішучої підтримки України в її захисті від російської агресії, досягнення угоди про звільнення заручників та припинення вогню для припинення війни в Газі, захист міжнародного судноплавства в Червоному морі від загроз з боку підтримуваних Іраном повстанців-хуситів, а також просування вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону».

«Вони також обговорять можливості зміцнення співпраці між США і Великою Британією для забезпечення безпеки ланцюгів постачання і підвищення кліматичної стійкості. Президент Байден підкреслить важливість продовження зміцнення особливих відносин між Сполученими Штатами і Великою Британією», — йдеться у заяві прессекретаря Білого дому.

7 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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