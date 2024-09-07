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У Вовчанську ЗСУ б’ються з окупантами всередині багатоповерхівок, — ОТУ «Харків»

Про це повідомив АрміяInform речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев.

Під час бойових дій у місті українські захисники б’ються з російськими окупантами не лише за кожну вулицю та будинок, але навіть всередині багатоповерхових споруд.

«У міській забудові Вовчанська вони застосовують тактику «просочування», тобто здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються в якійсь визначеній локації в штурмову групу, і вже нею намагаються захопити й утримати будівлю, чекаючи підкріплення. Буває так, що і їхні, і наші підрозділи перебувають в одній споруді — хтось у підвалі, хтось на вищих поверхах, намагаючись витіснити одне одного. Таких тактичних епізодів безліч», — розповів Саранцев.

Від початку поточної доби у Вовчанську триває одне бойове зіткнення.

7 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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