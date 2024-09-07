З 2022 року країни формату «Рамштайн» надали Україні військову допомогу на понад $106 млрд

Про це він заявив під час прес-конференції керівників оборонних відомств за підсумками «Рамштайну».
Остін зазначив, що коаліція забезпечує Україні засоби ППО, бронетехніку, артилерійські снаряди та літаки F-16.
«З лютого 2022 року ця коаліція виділила понад $106 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки», — заявив він.
Очільник Пентагону також підкреслив, що деякі країни надають допомогу, яка перевищує внесок США у відношенні до їхнього ВВП.
Крім того, Остін відзначив останню заяву Данії про підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, зокрема, закупівлю нового обладнання.
Також очільник Пентагону згадав про ініціативу Норвегії щодо підтримки технологіями виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні.
США, за словами Остіна, пишаються власним внеском, який після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн» у червні склав понад 4 млрд доларів.
Він запевнив, що США разом із партнерами по коаліції продовжать зосереджуватися на нагальних потребах України.
«У той час, як Україна входитиме в третю воєнну зиму, Сполучені Штати продовжать підтримувати її та забезпечувати лідерство (в підтримці України – ред.)», — підсумував міністр оборони США.
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