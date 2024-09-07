З 2022 року країни формату «Рамштайн» надали Україні військову допомогу на понад $106 млрд

Про це він заявив під час прес-конференції керівників оборонних відомств за підсумками «Рамштайну».

Остін зазначив, що коаліція забезпечує Україні засоби ППО, бронетехніку, артилерійські снаряди та літаки F-16.

«З лютого 2022 року ця коаліція виділила понад $106 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки», — заявив він.

Очільник Пентагону також підкреслив, що деякі країни надають допомогу, яка перевищує внесок США у відношенні до їхнього ВВП.

Крім того, Остін відзначив останню заяву Данії про підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, зокрема, закупівлю нового обладнання.

Також очільник Пентагону згадав про ініціативу Норвегії щодо підтримки технологіями виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні.

США, за словами Остіна, пишаються власним внеском, який після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн» у червні склав понад 4 млрд доларів.

Він запевнив, що США разом із партнерами по коаліції продовжать зосереджуватися на нагальних потребах України.

«У той час, як Україна входитиме в третю воєнну зиму, Сполучені Штати продовжать підтримувати її та забезпечувати лідерство (в підтримці України – ред.)», — підсумував міністр оборони США.