У Львові Тімоті Снайдер та Сергій Жадан відкрили Інститут документування і взаємодії

Про це повідомили у Львівській міській раді, передає «Еспресо.Захід«.

До Львова на відкриття 7 вересня приїхав всесвітньо відомий історик та професор Тімоті Снайдер, з ініціативи якого заснований інститут, а також український письменник, музикант і військовий Сергій Жадан.

У мерії пояснюють, що INDEX – це проєкт Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM). Вже майже десятиліття IWM через програми Ukraine in European Dialogue та Documenting Ukraine підсилює голоси українок і українців у світі та документує українські досвіди війни.

Як зазначили під час відкриття керівники інституції, настав час вийти за рамки проєктів швидкої дії і думати про документування дійсності для майбутнього.

Фото: ЛМР

Фото: ЛМР

Фото: ЛМР

“Створення INDEX – української інтелектуальної та культурної інституції – є не тільки відповіддю на повномасштабну війну, а й запорукою тривалої та відданої співпраці. Вона документуватиме російську війну проти України та сприятиме інтелектуальній взаємодії між Україною та зовнішнім світом”, – додали у міськраді.