Український паверліфтер Антон Крюков здобув «срібло» в останньому фіналі Паралімпіади-2024

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Антон Крюков у фіналі змагань з паверліфтингу у ваговій категорії понад 107 кг показав вольовий результат, піднявши штангу вагою 251 кг.

Крюков став претендентом на «бронзу» ще перед стартом змагань — заявив вагу 240 кг — третю найбільшу серед усіх учасників. З першої спроби.

Антон впевнено підняв штангу, що дало йому друге місце в заліку. Його опонент з Йорданії Джаміль Ельшеблі, що заявив 242 кг, не зміг підняти штангу.

Після першої спроби лідером змагань став іранець Ахмад Амінзаде, який підняв 253 кг, а в другій спробі покращив результат до 258 кг, достроково забезпечивши собі золоту медаль.

Крюков, своєю чергою, також успішно виконав другу спробу, піднявши 247 кг, що зміцнило його позицію на другому місці.

За «срібло» боролися Антон Крюков та грузин Акакій Джинчарадзе, який показав результат 244 кг.

У заключній, третій спробі Джинчарадзе зміг підняти 250 кг, але український атлет продемонстрував неймовірну силу та витримку, піднявши штангу вагою 251 кг.