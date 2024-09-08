В Румынии женщина подпирала дверь куском янтаря за миллион евро

Огромный кусок редкого черного янтаря весит почти 3,5 кг. Но пожилая румынка думала, что это просто камень.

Румыния входит в число стран мира, имеющих огромные месторождения янтаря. А уезд Бузэу является одним из районов, где этот полудрагоценный камень встречается в изобилии. Обычно тут добывают особенный, черный янтарь, который также называют «янтарь Бузэу», или «камень Бузэу». Но старушка из поселка Колцы не знала, что нашла ценный янтарь, а не просто удобный валун, которым можно подпирать дверь. Стоимость «подпорки» — более миллиона евро, а возраст — до 70 миллионов лет. Об этом пишет Stirile.

Пожилая дама нашла валун весом около 3,5 кг несколько десятилетий назад. Она не знала, что дверь подпирает такое сокровище. Не знали об этом и воры, которые однажды ворвались в ее дом. Они украли украшения, но не янтарь у двери. Зато вор о него споткнулся, из-за чего на валуне появился скол. В итоге его ценность узнали только наследники женщины после ее смерти. Они продали янтарь, который теперь стал собственностью государства и украшает музей янтаря в Бузэу.

Ему от 40 до 70 миллионов лет и он является самым большим в мире самородком черного янтаря.

Отмечается, что в Бузэу кроме черного янтаря добывают также золотистый и красный, который еще называют «вишневым янтарем». В некоторых кусках янтаря есть ценные вкрапления ископаемых останков паукообразных, ракообразных, многоножек, рептилий, перьев птиц, шерсти животных. На охраняемой территории находится бывший янтарный рудник Strâmba, известный как один из самых продуктивных.