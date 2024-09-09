Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною Казино в Казахстане и преимущества Гизбо казино » РФ за добу на фронті втратили 3 танки, 26 артсистем і 1150 окупантів Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили щонайменше 1150 своїх військових, а також низку одиниць техніки та озброєння Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 626 410 (+1150) осіб,

танків ‒ 8639 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 906 (+9) од,

артилерійських систем – 17 830 (+26) од,

РСЗВ – 1180 (+0) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 897 (+33),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 262 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 3049 (+2) од.