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РФ за добу на фронті втратили 3 танки, 26 артсистем і 1150 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 626 410 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8639 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 906 (+9) од,
  • артилерійських систем – 17 830 (+26) од,
  • РСЗВ – 1180 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 897 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 262 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3049 (+2) од.
9 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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