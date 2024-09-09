Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро

Уряд Швеції в понеділок, 9 вересня, представив сімнадцятий від початку повномасштабного російського вторгнення пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон (401,6 млн євро) — «Європейська правда» з посиланням на повідомлення шведського уряду

Новий шведський пакет допомоги містить маскувальне обладнання для раніше переданої техніки – гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

У пакеті також містяться низка бронебійних і малокаліберних снарядів, безвідкотних гвинтівок і протитанкових мін, гранатомети з пострілами, захисне спорядження, шоломи та зимова форма.

Крім того, Швеція передає морське обладнання на 500 млн шведських крон, зокрема шість бойових катерів Combat Boat 90 та супутнє обладнання до них, а також планує виділити додаткові кошти на постачання Україні безпілотників.

Стокгольм також передбачив закупівлю запчастин для своїх винищувачів JAS 39 Gripen на суму близько 2,3 млрд шведських крон, що пояснив підготовкою до можливої передачі цих літаків Україні в майбутньому, якщо таке рішення буде ухвалене.