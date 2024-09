ЄС готується покарати Словаччину замороженням мільярдів євро Ворог атакував енергетичні обʼєкти у семи областях – Міненерго » Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, — NYT Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп випереджає свою суперницю від демократів Камалу Гарріс на 1%: 48% проти 47% Про це свідчать результати опитування The New York Times/Siena College. У матеріалі йдеться, що підтримка Трампа особливо не змінилася з часу липневого опитування The New York Times/Siena College, коли з президентської гонки вийшов чинний глава Білого дому Джо Байден. Акцентується, що «нове опитування підкреслює ризики та потенційні винагороди» для кандидатів від Республіканської і Демократичної партій перед їхніми дебатами на телеканалі ABC News, які мають відбутися 10 вересня. Водночас, згідно з опитуванням, 28% респондентів зауважили, що їм треба більше дізнатися про Гарріс, коли 9% заявили, що їм необхідно більше дізнатися про Трампа.