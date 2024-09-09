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Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, — NYT

Про це свідчать результати опитування The New York Times/Siena College.

У матеріалі йдеться, що підтримка Трампа особливо не змінилася з часу липневого опитування The New York Times/Siena College, коли з президентської гонки вийшов чинний глава Білого дому Джо Байден.

Акцентується, що «нове опитування підкреслює ризики та потенційні винагороди» для кандидатів від Республіканської і Демократичної партій перед їхніми дебатами на телеканалі ABC News, які мають відбутися 10 вересня.

Водночас, згідно з опитуванням, 28% респондентів зауважили, що їм треба більше дізнатися про Гарріс, коли 9% заявили, що їм необхідно більше дізнатися про Трампа.

9 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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