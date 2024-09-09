У Швеції тимчасово закривали найбільший аеропорт через невідомі дрони

Про це інформує SVT.

За даними управління цивільної авіації, на початку доби в районі аеропорту «Арланда» зафіксували невідомі безпілотники. Йдеться про щонайменше чотири БПЛА різного розміру. Їхній тип невстановлений.

Зазначається, що близько 02:00 в «Арланді» вирішили призупинити роботу, тож п’ять рейсів відправили приземлятися у найближчі аеропорти біля міст Ничепінг і біля Гетеборга.

Вже о 03:30 роботу аеропорту відновили. Поліція почала розслідування у зв’язку з перешкоджанням роботі аеропорту.

Речник поліції Даніель Вікдаль заявив, що правоохоронці підозрюють, що це був умисний вчинок, але наразі не можуть сказати, з якою саме метою. З міркувань конфіденційності розслідування поліціянти не вдавалися у деталі.

У збройних силах Швеції підтвердили, що знають про інцидент і взаємодіють з адміністрацією аеропорту.