У Швеції тимчасово закривали найбільший аеропорт через невідомі дрони

Про це інформує SVT.
За даними управління цивільної авіації, на початку доби в районі аеропорту «Арланда» зафіксували невідомі безпілотники. Йдеться про щонайменше чотири БПЛА різного розміру. Їхній тип невстановлений.
Зазначається, що близько 02:00 в «Арланді» вирішили призупинити роботу, тож п’ять рейсів відправили приземлятися у найближчі аеропорти біля міст Ничепінг і біля Гетеборга.
Вже о 03:30 роботу аеропорту відновили. Поліція почала розслідування у зв’язку з перешкоджанням роботі аеропорту.
Речник поліції Даніель Вікдаль заявив, що правоохоронці підозрюють, що це був умисний вчинок, але наразі не можуть сказати, з якою саме метою. З міркувань конфіденційності розслідування поліціянти не вдавалися у деталі.
У збройних силах Швеції підтвердили, що знають про інцидент і взаємодіють з адміністрацією аеропорту.
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