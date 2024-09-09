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В ООН опасаются за гражданское население Украины в связи с предстоящей зимой

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что украинцы оказались «в ловушке циклов террора» в связи с ударами России

Верховный комиссар ООН по правам человека в понедельник осудил неоднократные атаки России на энергетические объекты Украины, заявив, что он опасается за гражданское население этой страны предстоящей зимой.

«[Население Украины] оказалось в ловушке циклов террора в виде постоянных ударов Российской Федерации по гражданским объектам, таким как больницы, школы и супермаркеты, а также постоянных волн ударов по энергетической инфраструктуре, которые приводят к отключениям электроэнергии по всей стране», – заявил Фолькер Тюрк.

«Я боюсь за украинцев предстоящей зимой», – заявил он, выступая в Совете ООН по правам человека.

Тюрк отметил, что его беспокоит влияние на гражданское население недавней эскалации боевых действий, в том числе в российской Курской области.

6 августа украинские силы предприняли широкомасштабное наступление на граничащий с Украиной регион.

Офис Тюрка сообщил, что в прошлом месяце он обратился к российским властям с просьбой предоставить доступ в регионы страны, затронутые конфликтом, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Москва отклонила просьбу, сообщил он в понедельник.

9 сентября, 2024 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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