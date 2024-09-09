Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, — NYT Озброєний водій із Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході » Ворог атакував енергетичні обʼєкти у семи областях – Міненерго За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомляє пресслужба Міненерго. Зокрема, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено. У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню. У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.