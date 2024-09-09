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Ворог атакував енергетичні обʼєкти у семи областях – Міненерго

За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.

У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.

9 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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